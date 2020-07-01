Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.

«Подавляющее большинство из вас (служащих и работников бундесвера — ред.) придерживались и придерживаетесь убежденно ценностей нашего Основного закона и защищаете его. Вопреки этому в KSK бундесвера участились с апреля 2017 года подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность конституции. Специальным силам особенно важно иметь твердое доверие не только политического и военного руководства, но также парламента, как его работодателя, и общества в целом. Этому основополагающему доверию последовательно угрожают подозрения на правый экстремизм в KSK», — заявила министр на пресс-конференции в среду.

Она отметила, что ранее во время обысков у одного из служащих KSK обнаружили внушительные объемы боеприпасов, взрывчатки, оружия и антиконституционных материалов. Так, по ее словам, следователи не могут установить, куда были направлены, как использованы или где хранятся 37 тысяч боеприпасов, а также 62 килограмма взрывчатки. Из-за этой находки поручено провести полную инвентаризацию не только вооружения, но и средств коммуникации и других средств.

На этом фоне была создана рабочая группа под управлением генерального инспектора бундесвера, которая занялась анализом правоэкстремистских тенденций в KSK с целью выработать предложения, как «на корню пресекать» правый экстремизм в подразделении. Так, один из офицеров отряда в письме минобороны указал на недостатки в подготовке и культуре обращения в KSK. 30 июня рабочая группа представила свой доклад.

«Отряд спецназначения демонстрировал высочайшие результаты во всех заданиях начиная с 1998 года. Однако анализ текущих событий и правоэкстремистских случаев четко показал, что KSK по крайней мере частично в последние годы стал слишком самостоятельным, что стало результатом нездорового понимания элитарности отдельных руководителей. В результате возникли круги в KSK, в которых развилась атмосфера «токсичного лидерства», экстремистские тенденции и небрежного обращения с материалами и боеприпасами, что никаким образом не соответствует действующим правилам бундесвера… Вторая рота сил отряда расформирована. В ней в апреле 2017 можно было наблюдать «торжество» правоэкстремистского поведения, который частично и до сегодняшнего дня покрывался из ложно понятой корпоративной солидарности. Расформирование посылает четкий сигнал», — заявила министр.

Рабочая группа бундесвера продолжит деятельность и будет вырабатывать меры по реформированию структуры с целью искоренить правоэкстремистские настроения. По словам министра, «рабочая группа имеет полную свободу для выполнения своей работы». Среди предложений по исправлению культуры «исключительности» — ротация руководства между разными подразделениями отряда. Также министр отметила, что большая ответственность возлагается на самих служащих KSK, чтобы они открыто заявляли о недочетах в структуре, функционировании, в подготовке служащих.

«KSK не может оставаться в том виде, в котором существует сейчас. Подразделение нужно лучше интегрировать в бундесвер. KSK получает от нас время, чтобы нажать кнопку «перезагрузка». Международные операции прекращаются. Задачи KSK по возможности берут на себя другие подразделения… Хочу подчеркнуть. Это не наказание KSK, это шанс на исправление. Скоро предстоит юбилей, к которому KSK может стать лучше. Нужно гарантировать верность конституции, особенно третьей статье (равенство всех перед законом и запрет какой-либо дискриминации — ред.)», — заявила министр.

Отряд спецназначения (Kommando Spezialkräfte, KSK) был создан в 1996 году. В задачи KSK входит проведение специальных операций, которые не в состоянии проводить другие подразделения бундесвера, например освобождение немецких граждан из заложников в кризисных или военных зонах, спецразведка. Для того, чтобы попасть на службу в KSK, необходимо пройти трехлетнюю подготовку.