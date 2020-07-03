Активисты климатического движения Fridays for Future провели протесты по всей Германии против принятого бундестагом закона, предусматривающего прекращение использования ископаемого угля в энергетике к 2038 году, говорится в пресс-релизе движения, поступившем в Mpravda.com.

Депутаты в пятницу проголосовали сразу по двум законопроектам, один направлен на структурную поддержку регионов, в которых угольная энергетика является основным источником энергии. Второй законопроект был основным — Закон о прекращении использования ископаемого угля (Kohleausstieggesetz). По результатам голосования законопроекты поддержали большинство депутатов. Активисты считают, что закон не должен был приниматься в таком виде и требуют полного отказа от угля к 2030 году.

Протесты прошли более чем в 50 городах по всей Германии. В Дрездене, Берлине, Гамбурге и Констанце школьники и студенты собирались на велосипедные демонстрации или сидячие забастовки в количестве не более 1 тысячи человек, соблюдая ограничения, введенные из-за коронавируса.

«Отказ от угля к 2038 году — это экономическая и экологическая катастрофа, это говорят даже советники правительства. Приятием этого закона федеральное правительство показывает, что лоббистские интересы задают тон в Берлине», — заявил представитель движения Fridays for Future в Берлине.