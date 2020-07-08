Работа ВОЗ крайне важна, особенно в пандемию, выход США из организации — это регресс для международного сотрудничества, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, опубликованном во вторник.

«Правительство ФРГ крайне высоко оценивает работу ВОЗ, особенно в такие времена, как нынешние, очень важно, чтобы ВОЗ оказывалась поддержка в работе и достаточное финансирование», — сказала Фиц, добавив, что выход США из ВОЗ в Берлине воспринимают «как регресс для международного сотрудничества».

Ситуация вокруг пандемии коронавируса демонстрирует необходимость более интенсивного международного сотрудничества, а не наоборот, поэтому «это сотрудничество находится в фокусе правительства ФРГ», сказала Фиц.

Присутствовавший на брифинге представитель минздрава ФРГ добавил, что в ведомстве «с сожалением приняли к сведению» решение США о выходе из ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.