В Берлине сожалеют о решении лишить статуса музея собор Святой Софии в Стамбуле, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Федеральное правительство, как это заявили в выходные и в МИД ФРГ, с сожалением приняло к сведению решение Турции, принятое в пятницу. Айя-София имеет большое культурно-историческое значение, и она имеет большое религиозное значение как для христианства, так и для ислама», — заявил Зайберт.
Он добавил, что «теперь нужно дождаться дальнейшего регулирования для пользования» собором.
Госсовет Турции — высший административный суд страны — в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле ранее заявил, что глубоко сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, которое принималось «без предварительного диалога».
Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть1 из 14
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.3 из 14
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.4 из 14
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.5 из 14
Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
3 из 14
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
4 из 14
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
5 из 14
Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
© AP Photo / Emrah Gurel6 из 14
В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.
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Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.
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В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
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Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
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Собор Святой Софии в Стамбуле.
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Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.
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В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
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В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AFP 2020 / Ozan Kose14 из 14
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
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