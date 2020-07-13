В Берлине сожалеют о решении лишить статуса музея собор Святой Софии в Стамбуле, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Федеральное правительство, как это заявили в выходные и в МИД ФРГ, с сожалением приняло к сведению решение Турции, принятое в пятницу. Айя-София имеет большое культурно-историческое значение, и она имеет большое религиозное значение как для христианства, так и для ислама», — заявил Зайберт.

Он добавил, что «теперь нужно дождаться дальнейшего регулирования для пользования» собором.

Госсовет Турции — высший административный суд страны — в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле ранее заявил, что глубоко сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, которое принималось «без предварительного диалога».

Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть 1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

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Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

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Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

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Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

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Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

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В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

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Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

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Собор Святой Софии в Стамбуле.

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Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

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В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

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В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel