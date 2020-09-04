Один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц потребовал ввести двухлетний мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» в свете ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Bild.

«До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать», — сказал политик. «Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий», — подчеркнул Мерц.