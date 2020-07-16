Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit заявила, что Германия должна донести до Москвы ясную позицию об обороноспособности страны и ее способности защитить себя в случае необходимости.

«Меня беспокоит вопрос того, как Германия должна поставить себя в будущем. Что нам угрожает? Как нам быть сильными?… После окончания холодной войны нам посчастливилось долгое время быть в окружении друзей. Теперь мы точно ощущаем, что 1989 год не был концом истории. Вместо этого, мы сталкиваемся с конфликтами между Соединенными Штатами и Китаем, которые все чаще ставят нас, европейцев, перед вопросом о том, что мы готовы сделать для наших ценностей и нашего образа жизни. Если мы хотим заявлять о себе как о европейцах, мы можем сделать это только вместе. Это ожидается от руководства Германии, и не только как от экономической державы. Речь идет о коллективной обороне… в конце концов, о том, хотим ли мы активно формировать глобальный порядок», — заявила Крамп-Карренбауэр.

«Российское руководство отстаивает свои интересы — какие бы исторические истоки они не имели, — очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах, пренебрегает правом других стран на самоопределение, что несовместимо с нашим послевоенным порядком и нашими ценностями», — добавила она, комментируя то, как «аннексия Крыма» повлияла на положение, сложившееся после холодной войны.

«Нам нужно разумное соседство с Россией… В то же время мы должны противопоставлять притязаниям нынешнего руководства РФ ясную позицию: мы обороноспособны и при сомнительных обстоятельствах готовы себя защищать», — заявила Крамп-Карренбауэр.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Крамп-Карренбауэр раскритиковала различия в оценках стран Евросоюза по отношению к Москве и намерена использовать председательство Германии в ЕС, чтобы провести совместный анализ угроз со стороны России.