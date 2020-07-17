Обезоруживший четырех полицейских и скрывавшийся в лесах Шварцвальда житель города Оппенау Ив Рауш получил легкие травмы при задержании, один сотрудник спецназа пострадал, сообщил представитель полиции Уве Гайзер.

Ранее в пятницу стало известно, что немецкая полиция задержала после шести дней поиска Рауша, который из-за своего образа жизни и ряда обстоятельств произошедшей в прошлое воскресенье стычки с полицией получил в СМИ прозвище «лесной Рэмбо». У него изъяли в общей сложности пять единиц стрелкового оружия.

На пресс-конференции вечером в пятницу представители полиции и прокуратуры Оффенбурга рассказали подробности завершения операции. По словам руководителя операции Юргена Ригера, после полудня пятницы свидетели сообщили в полицию, что видели человека, отвечающего описанию подозреваемого. Полиция направила часть сотрудников проверить эту информацию в соответствующем районе, которые напали на свежие следы мужчины. В результате полиция обнаружила его сидящим в кустах, перед ним были разложены четыре пистолета, на коленях лежал топор.

Полицейские вступили с ним в переговоры, которые не принесли успеха, в результате в дело вступил спецназ. В ходе операции подозреваемый «получил легкие ранения», которые не требуют госпитализации, один сотрудник спецназа пострадал. Ригер при этом не стал прямо говорить, что Рауш оказал сопротивление, отметив, что «есть разница между самозащитой и активным сопротивлением». У Рауша при себе также было письмо — возможно, предсмертная записка, но пока это требуется установить. Расследование будет продолжено, Раушу предстоит наркологическая экспертиза, добавил представитель прокуратуры Хервиг Шэфер. Также ему будет оказана психологическая помощь.

«Для меня это большое облегчение. Думаю, для нашего маленького города — это финальная черта под экстраординарной ситуацией», — заявил мэр Оппенау Уве Гайзер, поблагодарив все задействованные в операции силы.

Полицейская операция по поиску Рауша началась в районе Оппенау в воскресенье, 12 июня, тогда сообщалось, что вооруженный «луком и стрелами», а также пистолетом и ножом неизвестный, угрожая пистолетом, обезоружил полицейских и скрылся в лесу в горах Шварцвальд. В поисках, которые продолжались почти шестеро полных суток, были задействованы около 200 сотрудников сил правопорядка и вертолеты, прокуратура ведет расследование. В понедельник школы и детские сады были закрыты, полиция рекомендовала сопровождать школьников, а в детские сады детей можно было водить по усмотрению родителей.

Подозреваемый был ранее судим, прошлой осенью он оказался без крыши над головой, оставаясь при этом безработным. В 2009 году он тяжело ранил знакомую из арбалета, за что был приговорен к 3,5 года тюремного заключения. По данным Bild, в реестре судимости также имеется информация о других правонарушениях, в том числе хранении детской порнографии, краже, повреждении имущества. Кроме того, он с 2019 года находился на испытательном сроке из-за хранения оружия и взрывчатых веществ. Телеканал n-tv со ссылкой на прокуратуру сообщал, что в юношестве он был также осужден за разжигание межнациональной ненависти.