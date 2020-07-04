Спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ева Хёгль заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, что возвращение воинской повинности помогло бы решить проблему с правым экстремизмом в рядах вооруженных сил.

«Я считаю огромной ошибкой, что воинская обязанность была приостановлена. В следующем году уже будет десять лет с того момента. Мы должны очень критически проанализировать это решение. Даже тогда были опасения, что правый экстремизм будет серьезнее проявляться в профессиональной армии, чем в призывной… В любом случае, бундесверу на пользу, когда большая часть общества какое-то время несет службу. Это также препятствует распространению в армии правого экстремизма», — заявила Хёгль.

Она отметила, что необходимо вынести на обсуждение вопрос, должна ли служба быть обязательной как для мужчин, так и для женщин.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. Она отметила, что во время обысков у одного из служащих KSK обнаружили внушительные объемы боеприпасов, взрывчатки, оружия и антиконституционных материалов. Так, по ее словам, следователи не могут установить, куда были направлены, как использованы или где хранятся 37 тысяч боеприпасов, а также 62 килограмма взрывчатки. Из-за этой находки поручено провести полную инвентаризацию не только вооружения, но и средств коммуникации и других средств.