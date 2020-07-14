Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо американским коллегам, в котором призвал отказаться от расширения санкций против «Северного потока — 2».

Выдержки из документа приводит газета Süddeutsche Zeitung.

«Вы, несомненно, будете противостоять попыткам вмешаться во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, надеется, что вы будете уважать решения, принятые в Евросоюзе демократическим путем», — отмечает парламентарий.

Эрнст подчеркнул, что санкционная политика США ставит под удар партнерство с ЕС и наносит ущерб американскому имиджу. Политик назвал необоснованными заявления о том, что «Северный поток — 2» усиливает зависимость Германии от России.

Он также напомнил, что для диверсификации поставок энергоносителей немецкое правительство содействовало строительству терминалов для СПГ, а также поддерживало идею заключения нового пятилетнего транзитного контракта через Украину.

Санкции против «Северного потока — 2»

В начале июня в сенат США внесли законопроект, который предусматривает расширение ограничительных мер, затрагивающих строительство «Северного потока — 2». Как заявили авторы документа, он распространяется на все участвующие в прокладке газопровода суда, а также на тех, кто содействует предоставлению этих судов и их работе.

Это не первая попытка Вашингтона помешать реализации проекта. Законопроект, предусматривающий санкции против «Северного потока — 2» ранее вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. Более того, в конце декабря прошлого года США приняли оборонный бюджет, которые предусматривал ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого из проекта вышла швейцарская Allseas.

В России заявили, что в состоянии самостоятельно завершить строительство газопровода.