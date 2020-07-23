Ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» является нарушением международного права. Об этом в интервью RT Deutsch заявил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт, которого могут затронут ограничительные меры.

"Мы еще не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций <…> Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы", — пояснил Крахт.

Он добавил, что проекты наподобие «Северного потока — 2» играют важную роль в развитии маленького портового города: создаются новые рабочие места, появляется возможность рекламировать свой диапазон производительности на международном уровне.

«Я не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург — Передняя Померания с давних времен были хорошие экономические отношения с Россией <…> На мой взгляд, очень важно даже в эти трудные времена разговаривать друг с другом, а не угрожать», — добавил он.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где содержатся расширенные санкции против «Северного потока — 2». Если документ вступит в силу, то ограничительные меры затронут все лица, прямо или косвенно связанные с постройкой газопровода. В их число может войти и Франк Крахт, поскольку в порту, на 90% принадлежащему городу Засницу, находятся два российских корабля, намеревающихся завершить постройку.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре Вашингтон ввел санкции, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Москва неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.