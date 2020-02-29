В соответствии с документом, гражданам предписано иметь дома запасы следующих продуктов питания на каждого человека с расчетом на карантин продолжительностью до 10 дней:
-20 л. питьевой воды;
-3,5 кг. крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего);
-2,5 кг. консервированных овощей и орехов;
-4 кг. сухофруктов и консервированных фруктов;
-2,6 кг. молока и молочных продуктов;
-1,5 кг. мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
-0,4 кг. жиров и растительного масла;
В любом количестве: сахар, мед, мука, бульонные кубики, печение, шоколад.
Эти продукты обеспечат 2200 ккал ежедневно в течение десяти дней.
Помимо продуктов, немцам рекомендовано обеспечить дома запас медикаментов, свечей, приобрести газовую горелку, фонарь, батарейки, средства для дезинфекции.