В соответствии с документом, гражданам предписано иметь дома запасы следующих продуктов питания на каждого человека с расчетом на карантин продолжительностью до 10 дней:

-20 л. питьевой воды;

-3,5 кг. крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего);

-2,5 кг. консервированных овощей и орехов;

-4 кг. сухофруктов и консервированных фруктов;

-2,6 кг. молока и молочных продуктов;

-1,5 кг. мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;

-0,4 кг. жиров и растительного масла;

В любом количестве: сахар, мед, мука, бульонные кубики, печение, шоколад.

Эти продукты обеспечат 2200 ккал ежедневно в течение десяти дней.

Помимо продуктов, немцам рекомендовано обеспечить дома запас медикаментов, свечей, приобрести газовую горелку, фонарь, батарейки, средства для дезинфекции.