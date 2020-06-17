По меньшей мере 400 сотрудников мясокомбината в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия заразились коронавирусом, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh со ссылкой на власти.

По данным радиостанции, 400 из 500 проведенных тестов среди сотрудников мясоперерабатывающей компании Tönnies в Реда-Виденбрюке оказались положительными. Ожидаются результаты еще 500 тестов.

Ранее сообщалось, что в последние недели на фоне смягчения ограничительных мер и снижения темпов прироста случаев COVID-19 на целом ряде мясных фабрик Германии были зафиксированы вспышки коронавируса. В связи с этим на прошлой неделе правительство ФРГ одобрило концепцию ужесточения мер контроля на предприятиях мясной отрасли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.