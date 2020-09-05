В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиард евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

По его словам, которые приводит Tagesschau, отказ от завершения проекта обернётся, в частности, потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии.

Политик при этом усомнился, что соглашение о строительстве газопровода можно оспорить задним числом. В таком случае, считает он, любой бизнес-проект можно приостановить «в зависимости от политической конъюнктуры».

По мнению главы немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимма Келера, в случае остановки строительства «придётся списать вложения в размере €8 млрд», пишет РИА Новости. Потребителям газа же придётся оплачивать расходы в размере €4 млрд на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться, добавил он.

Келер не исключил, что также это приведёт к росту цен на газ в ЕС в связи с сокращением поставок.

Ранее вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2».