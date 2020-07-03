Неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика в немецком городе Хемниц (федеральная земля Саксония), не исключен ксенофобский мотив преступления, говорится в заявлении на сайте саксонской полиции.

По сообщению полиции, инцидент произошел в минувшую среду, ребенок находился недалеко от игровой палатки, когда незнакомец выстрелил. Мальчик получил ранение бедра, ему была оказана помощь. Отмечается, что он лечился амбулаторно.

«В связи с тем, что десятилетний пострадавший является афганским гражданином, нельзя исключать ксенофобский мотив неизвестного преступника», — подчеркнули в полиции.

На месте происшествия была обнаружена пластиковая пуля, которая, по сообщению правоохранителей, указывает на то, что в ребенка могли стрелять из пневматического оружия. В настоящее время проводится расследование, разыскиваются свидетели инцидента.