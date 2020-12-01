Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока 2», 5 декабря возобновит прокладку «Северного потока 2» и, предположительно, будет использовать для этого судно «Академик Черский», сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии.

«Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно «Академик Черский»», — сказал он.

В материале со ссылкой на представителя отмечается, что компания «возобновит работы по укладке труб 5 декабря».

В Nord Stream 2 AG в ответ на запрос РИА Новости сообщили:

«Судно, которое будет использоваться, будет названо позднее. Мы сообщим о наших планах в надлежащие сроки».

При этом в компании на вопрос о дате планируемого старта работ заявили, что на данный момент не могут комментировать дальнейшие детали.

Nord Stream 2 AG 28 ноября объявлял, что планирует в этом году возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Этим требованиям отвечает якорный трубоукладчик «Фортуна», который считается возможным вариантом достройки газопровода и сейчас стоит в немецком Висмаре.

В качестве еще одного варианта рассматривается трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования, который после месяца стоянки в немецком Мукране — логистической базе проекта — отправился в минувший четверг обратно в Калининград.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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