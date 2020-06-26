По меньшей мере 82 сотрудника мясоперерабатывающего предприятия в немецком городе Мерс (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) заразились коронавирусом, сообщила местная телерадиокомпания WDR со ссылкой на власти района Везель.

По ее данным, речь идет о предприятии, которое занимается изготовлением мяса для дёнер-кебабов. Отмечается, что глава местных властей Ансгар Мюллер заявил, что в настоящий момент ситуация не требует введения каких-либо ограничений.

В общей сложности было проведено 260 тестов на коронавирус, результаты 26 из них пока еще неизвестны. Еще 17 человек, работающих на предприятии, тест пока не сдавали.

Сотрудники, у которых был выявлен коронавирус, а также контактировавшие с ними люди, отправлены на карантин. Отмечается, что симптомов заболевания у них не было.

В Германии в последние дни отмечаются локальные вспышки COVID-19. На сегодняшний день в стране известно более чем о 192,5 тысячи случаев COVID-19, в стране зарегистрировано 8,9 тысячи летальных исходов. Более 177 тысяч пациентов выздоровели.