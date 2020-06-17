Проведение традиционных карнавалов в Германии в ноябре под вопросом из-за COVID-19, это будет обсуждаться дополнительно, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии и канцлером Ангелой Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Мы очень чувствительны в этом вопросе, так в ходе фашинг-карнавала (традиционная карнавальная неделя в Германии перед Великим постом — ред.) в Баварии через Австрию из ЕС происходило значительное развитие инфекции. После каникул будет вновь обсуждаться вопрос, что делать дальше. Но, к примеру, большинство убеждены, что карнавальные мероприятия в ноябре скорее под вопросом», — сказал Зедер.

Он добавил, что данный вопрос «будет обдумываться пошагово». Ранее Зедер сообщил, что власти Германии приняли решение до конца октября отменить все крупные мероприятия в стране.