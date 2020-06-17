Германия ждет конкретной информации о том, как будет реализовано решение президента США о выводе части войск из ФРГ, заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.

«Мы приняли к сведению заявление президента США. Насколько это повлияет на размещенные здесь, в Германии, американские войска, зависит от реализации этого предложения американского президента, которой занимается министерство обороны США. Мы ждем конкретной информации по этому поводу», — заявил Зайберт на брифинге в среду.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России». В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.