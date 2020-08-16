Неизвестные на прошлой неделе совершили хакерскую атаку на службу, оказывающую услуги перевозок ВС ФРГ, а также депутатам бундестага, злоумышленники могли получить доступ к данным немецких военных и политиков, сообщил телеканал ARD.

Информацию о хакерской атаке на IT-сеть службы BW-Fuhrpark Service GmbH подтвердила телеканалу представитель министерства обороны ФРГ. Отмечается, что министерство проинформировали об инциденте в четверг, после чего было начато расследование.

«Цель, тип и масштабы атаки до сих пор неизвестны, равно как и то, имели ли место махинация данными или утечка. Обстоятельства выясняются», — говорится в попавшем в распоряжение телеканала сообщении, направленном депутатам администрацией бундестага.

Компания BW-Fuhrpark Service GmbH на 75,1% принадлежит минобороны ФРГ, владельцем 24,9% является железнодорожная компания Deutsche Bahn. По данным таблоида Bild, в 2019 году депутаты ФРГ пользовались услугами компании 142 тысячи раз.