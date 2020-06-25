Германия рассматривает возможность ответного введения ограничений, если США выполнит свои угрозы ввести новые санкции против «Северного потока — 2», пишет Bloomberg.

«Администрация канцлера Ангелы Меркель рассматривает вопрос о необходимости скоординированных действий Европейского союза», — пишет издание со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждением вопроса.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В американском Минфине заявили о незамедлительном вступлении санкций в силу.

Незадолго до подписания документа швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.

27 декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года. Он также сообщил, что газопровод может быть достроен с помощью судна «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому».