Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 477 за минувшие сутки, скончался еще 21 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 630 новых случаях заражения и 13 летальных исходах.

В общей сложности в ФРГ зафиксировано 192 556 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8948 пациентов с коронавирусом. Выздоровели около 177 100 человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 202), Северном Рейне-Вестфалии (42 150) и Баден-Вюртемберге (35 476). В Берлине зарегистрирован 8096 случаев инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 9,3 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.