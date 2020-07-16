Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 534 и превысило 200 тысяч, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 351 новом случае.

По последним данным института, в общей сложности в Германии выявлено 200 260 случаев заражения коронавирусом, скончались 9 078 пациентов с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.