Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 239, еще два человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 422 новых заразившихся и семи летальных исходах.

По данным института, общее число выявленных случаев коронавируса в ФРГ достигло 196 335, скончались 9 012 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Отмечается, что свыше 181 тысячи человек выздоровели после заражения коронавирусом.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 665), Северном Рейне-Вестфалии (43 990) и Баден-Вюртемберге (35 807). В Берлине выявлены 8 434 случая инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.