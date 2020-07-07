Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 390 и достигло 196 944, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 219 новых заразившихся и четырех новых летальных исходах.

По данным института, за последние сутки скончались восемь человек с подтвержденным COVID-19, всего умерли 9 024 заболевших. После заражения коронавирусом около 182,7 тысячи человек выздоровели.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 852), Северном Рейне-Вестфалии (44 158) и Баден-Вюртемберге (35 862). В Берлине выявлены 8 462 случая инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.