Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 219 и достигло 196 554, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 239 новых заразившихся.

По данным института, за последние сутки скончались четыре человека с подтвержденным COVID-19, всего умерли 9 012 заболевших. После заражения коронавирусом свыше 182 тысяч человек выздоровели.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 744), Северном Рейне-Вестфалии (44 064) и Баден-Вюртемберге (35 807). В Берлине выявлены 8 451 случая инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.