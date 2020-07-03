Число жертв COVID-19 в Германии превысило 9 тысяч, за сутки скончались девять пациентов, заболели 446 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости коронавирусом в стране.

Днем ранее сообщалось о 503 новых случаях и девяти летальных исходах.

По информации института, всего в Германии с начала эпидемии было зафиксировано 195 674 случая заражения коронавирусом. Скончались в общей сложности 9 003 человека. Выздоровели приблизительно 181 тысяча человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 587), Северном Рейне-Вестфалии (43 660), и Баден-Вюртемберге (35 771). В Берлине выявлено 8 345 случаев COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.