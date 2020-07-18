Служба военной контрразведки Германии (MAD) проводит расследование в отношении четырех солдат бундесвера, которых подозревают в членстве в турецкой ультраправой организации «Серые волки», сообщил телеканал ARD со ссылкой на ответ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Как следует из ответа правительства ФРГ, в одном случае речь идет о нарушении конституции, в трех других — о предполагаемых «экстремистских устремлениях».

Кроме того, в ответе правительства говорится о возможных связях членов «Серых волков» в Германии с турецкой разведывательной службой (MIT), а также о встречах участников организации с турецкими должностными лицами. В правительстве ФРГ полагают, что «существует вероятность, что подобные контакты турецкая национальная разведывательная организация может использовать для продвижения интересов разведки».

Представитель фракции Левой партии в бундестаге Улла Йелпке заявила, что от таких турецких группировок, как «Серые волки», исходит «большая угроза».

Федеральная служба защиты Конституции Германии (BfV) относит указанную турецкую группировку к числу иностранных правоэкстремистских организаций. Правительство ФРГ оценивает ее численность в 11 тысяч человек, однако эксперты полагают, что членов организации значительно больше.