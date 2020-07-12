Полиция земли Баден-Вюртемберг в Германии ищет подозрительного мужчину. Он вооружен луком, стрелами, а также пистолетом и ножом.
Очевидцы сообщили, что подозрительный человек был замечен в районе города Оппенау. Он был одет в камуфляжный костюм и вооружен луком и стрелами.
На вызов приехали полицейские. Они попытались установить с ним контакт. Однако тот смог каким-то образом разоружить их. После этого у него появился еще и пистолет. Также у него был нож.
После нападения на полицейских, неизвестный скрылся в лесу.
По данным полиции, проблемы возникли с 31-летним гражданином ФРГ без «постоянного места жительства». Ранее он уже попадал под внимание полиции.
Сейчас проводится крупная операция по поиску мужчины. Местных жителей просят по возможности оставаться дома.