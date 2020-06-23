Российские моряки со стоящего в южнокорейском Пусане судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, получают квалифицированную медпомощь, болезнь протекает бессимптомно, сообщило генконсульство РФ в Пусане в Facebook.

Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на службу государственного санитарно-карантинного контроля и местный профсоюз работников морских перевозок передавало, что у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора, пришвартованного в порту Камчхон в Пусане, 22 июня был выявлен COVID-19. Судовой агент сообщил карантинной службе, что коронавирус диагностирован у бывшего капитана судна, который около недели назад сошел на берег в России после того, как у него поднялась температура. Сообщалось, что весь экипаж российского судна изолирован на борту. В списке контактировавших — порядка 160 человек. Как сообщил РИА новости представитель судовладельца «Рефтрансфлот», шестнадцать российских моряков со стоящего в южнокорейском Пусане судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, госпитализированы, порт Камчхон закрыт.

Генкосульство отметило, что оперативно проверило данную информацию и установило контакт со всеми задействованными сторонами инцидента. Отмечается, что по настойчивой просьбе судовладельца 22 июня южнокорейские власти провели тестирование членов экипажа на коронавирус, которое выявило заболевание у 16 моряков, а 23 июня у тесты взяты у остальных пяти членов экипажа, первичные тесты которых показали отрицательный результат, были взяты повторные анализы.

"На текущий момент болезнь протекает бессимптомно, российские граждане получают квалифицированную медпомощь. В настоящее время южнокорейские портовые и карантинные власти предпринимают все возможные меры для предотвращения распространения инфекции на территории порта Пусан", — добавили в генконсульстве РФ.

По данным генконсульства, запланирована дезинфекция рефрижератора. Российская дипмиссия также добавила, что моряки будут проходить лечение в специализированном медицинском центре Пусана.

«Генконсульство продолжает следить за развитием данной ситуации. Поддерживаем контакт со всеми сторонами инцидента», — подчеркнули в генконсульстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллионов случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.