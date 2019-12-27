Салат оливье, фильм «Ирония судьбы» и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО — депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.

Соответствующее письмо он направил гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.

«Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России», — говорится в письме.

Зубарев отмечает, что именно Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей.

«Уникальные открытки, тематические фотографии и елочные игрушки разных лет являются полноправными реликвиями для целых династий. Эмоциональный и духовный фон, таинство и волшебство новогодней ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации, позволяющей сегодняшним молодым россиянам почерпнуть бесценные установки на гуманизацию и демократизацию частных взаимоотношений в социуме», — пишет парламентарий.

«Новый год для нашей многонациональной страны — это не просто праздник, который, кстати, одинаково ждут дети и взрослые. Это не один конкретный день, а особое время для выражения нашей культурной и исторической памяти. В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года», — сказал Зубарев РИА Новости.

По его мнению, важно сохранить российские традиции для молодых поколений, так как "самое семейное торжество" служит гражданской солидарности, гуманизму и объединяет всех россиян.

Что может стать наследием ЮНЕСКО

Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.

Так, по мнению парламентария, в первую очередь попасть в список могли бы традиции новогоднего стола, ставшие "гастрономическими брендами" России: салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, мясные и рыбные закуски — заливное и холодец, а также выпекание новогоднего пирога со "счастливой монеткой" внутри и традиция ставить на праздничный стол традиционные марки игристого вина "Советское шампанское".

Также наследием предлагается признать творческие и художественные традиции: массовое проведение детских утренников и елок в преддверии Нового года и на протяжении всего периода школьных зимних каникул (с 20 декабря по 8 января).

«Наличие Снегурочки, внучки Деда Мороза — эксклюзивного новогоднего персонажа-мифологемы; хороводы вокруг нарядной елки, которые водят все вместе — дети и взрослые. Традиции новогодних хороводов унаследованы от фольклорно-обрядовых святочных хороводов, этнических ритуалов многонациональной страны», — говорится в письме.

Кроме того, в список предлагается включить семейный просмотр или фоновое присутствие на телеэкранах 31 декабря художественного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), который тоже уже стал традицией.

Помимо этого, признать наследием предлагается массовые гулянья, площадные представления и открытые концерты с танцплощадками, катания на санях и санках, игры в снежки в новогоднюю ночь, бенгальские огни в антураже уличного праздника и празднование Старого Нового года в ночь на 14 января.

С список также предлагается включить домашние традиции вырезания бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина, украшение окон заготовками снежинок, рукотворными праздничными панно и инсталляциями, а также сохранение всех праздничных элементов домашнего интерьера вплоть до наступления Старого Нового года.

Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение "русской бани" накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.

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