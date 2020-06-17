Отказ от мусоропроводов станет логичным этапом реализации мусорной реформы. В уже существующих многоэтажках от них тоже стоит избавляться, тем более, что технически это не сложно, сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах. Об этом говорится в письме ОП РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества в адрес главы Минстроя Владимира Якушева. С документом ознакомились «Известия».

О том, что инициатива будет рассмотрена и проработана, в том числе, в рамках мероприятий по реализации дорожной карты для внедрения раздельного сбора мусора, «Известиям» сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Ранее в план по внедрению в России раздельного сбора бытовых отходов, утвержденный вице-премьером, вошел пункт об изменении строительных норм для отказа от мусоропроводов в новостройках.

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Сорный вопрос: мусоропроводы предлагают законсервировать во всех домах