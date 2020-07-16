Газопровод «Северный поток 2» достроят, несмотря на противодействие и санкции со стороны США, все попытки помешать реализации проекта «закончатся плачевно», заявил депутат Госдумы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

«США не в силах остановить строительство «Северного потока 2″. Газопровод будет достроен, несмотря на противодействия и санкции. Былое влияние США на европейские страны утеряно. Попытки американцев помешать строительству закончатся для них плачевно», — сказал Mpravda.com Шеремет.

По его словам, со стороны США непозволительно диктовать условия России и странам Евросоюза. «Россия научилась эффективно противодействовать всем попыткам США помешать ее развитию. США теперь пора научиться решать все вопросы за столом переговоров и не навязывать другим странам свои интересы. Время американского диктата и гегемонии в мире безвозвратно прошло. Пора уже им учитывать новую реальность», — подчеркнул депутат.

«Северный поток 2» — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1200 километров. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока 2» — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока 2» составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.