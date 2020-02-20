Служба охраны Гатчинского парка в Ленинградской области не пропускает людей в спортивной одежде. Об этом сообщается в группе «Гатчинские пробежки» в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 20 февраля.

Участники сообщества написали, что их не пустили в парк на утреннюю пробежку. Отмечается, что тех, кто занимается скандинавской ходьбой, пока пускают.

«Нас в парк не пустила охрана, руководствуясь (с их слов) приказом руководства о запрете посещения парка людьми «в спортивной одежде», — сказано в посте.

В ответ на запрос руководство охранной службы сообщило, что запрет на вход в спортивной форме действителен и «все правильно».

В сообщении сказано, что участники сообщества уже сталкивались с подобной ситуацией в 2019 году. Был направлен запрос в Комитет по культуре Санкт-Петербурга, в результате чего выяснилось, что пробежки не запрещены.

«Тогда виновной признали охрану и написали, что с ними руководство ГМЗ «проведет разъяснительную работу. Но теперь, раз ситуация в этом году повторилась, очевидно, что дело не в охране, а в недопонимании законов самим руководством ГМЗ», — отмечают в группе.

Сейчас в сообществе собирают информацию об аналогичных случаях.

13 февраля колледжи Томской области получили рекомендации относительно одежды преподавателей. В документе, в частности, говорится о недопустимости джинсов и глубоких декольте.