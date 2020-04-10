Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обсуждает с другими ведомствами вопрос о том, чтобы не взимать принудительно долги с граждан и бизнеса в течение шести месяцев из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 10 апреля, руководитель ФССП Дмитрий Аристов.

«Мы сейчас совместно с министерством юстиции и с другими нашими государственными органами обсуждаем вопросы по реализации возможных дополнительных гарантий. По нашему мнению, они могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении наших граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса», — приводит «РИА Новости» слова Аристова.

Он отметил, что прорабатывается возможность отмены и других практических мер: выезд на адрес должника, арест и изъятие имущества.

Аристов добавил, что из-за коронавируса ФССП до 1 января 2021 года не будет проверять поднадзорные организации, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

В марте в ФССП заявили, что срок рассмотрения обращений должников об арестах их счетов будет сокращен до суток в связи с ограничительными мерами на фоне распространения коронавируса.

Кроме того, ФССП временно ограничила личный прием граждан. Людям рекомендовано использовать для решения вопросов интернет-приемную, письменные обращения и сервис «Банк исполнительных производств».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек.

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