На границе России и Украины мужчина на автомобиле попытался протаранить пограничников. Как сообщили в погрануправлении ФСБ, злоумышленником оказался контрабандист.

Он уже задержан. При этом он получил ранение.

Инцидент произошел в Ростовской области, в районе населенного пункта Григорьевка. Мужчина пытался перевезти крупную партию «товаров народного потребления».

При задержании нарушитель попытался скрыться на российской территории, при этом направив автомобиль на пограничников. Пограннаряду пришлось применить оружие. Контрабандист получил ранение бедра. Ему оказана необходимая медицинская помощь.