Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

«Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей»)», — говорится в сообщении пограничников.

Также отметили, что задержанным был назначен арест на 10 суток.

Браконьеров задержали ранее в этот же день, судовых регистрационных документов, в том числе разрешения на вылов биологических ресурсов, у задержанных не было. При осмотре судна пограничниками было найдено почти 300 экземпляров камбалы-калкан и стальная рыболовная сеть, применение которой незаконно.