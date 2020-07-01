Алан Булкаты. Основными темами для обсуждения в СБ ООН в июле станут проблемы пандемии коронавируса, миротворчества, вопросы изменения климата, а также безопасности и прав человека, кроме того, со среды председателем Совбеза становится Германия.

Как сообщили Mpravda.com в постпредстве Германии при ООН, в числе приоритетов повестки Совбеза будут текущие конфликты и кризисы, в том числе Сирия, Ливия, Иран, Ближний Восток.

«Будут обсуждаться проблемы пандемии и безопасности, поддержания мира и прав человека, борьбы с сексуальным насилием, проблемы климата и безопасности», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в июле истекает действие резолюции, которая регламентирует поставку гуманитарной помощи в Сирию через границу с Турцией. Предполагается, что до 10 июля механизм должен быть продлен. Ожидается, что эта проблема станет источником споров в Совете безопасности, так как представители Запада выступают за открытие дополнительного пункта пропуска на границе Сирии и Ирака, который ранее был закрыт. Соответствующий проект резолюции подготовили Германия и Бельгия. Сирия и Россия ранее добились закрытия этого пункта, так как, по их мнению, надобность в нем отпала – сирийские власти сами способны доставлять гуманитарную помощь в эту зону по своей территории.

Как заявил Mpravda.com старший аналитик центра International Crisis Group Ашиш Прадхан, в четверг ожидается большое заседание СБ ООН, посвященное вопросу влияния пандемии COVID-19 на мир и безопасность.

«Одно из крупных заседаний будет посвящено климату и безопасности», — указал эксперт.

По его словам, ожидается заседание Совбеза по миротворчеству и правам человека.

«Где-то в середине июля ожидается заседание СБ ООН по формуле Арриа по теме ДРК», — добавил он.

Совет безопасности ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных.

Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы. Каждый месяц в Совбезе председательствует следующая по алфавиту страна.