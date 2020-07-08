Германия и Бельгия сожалеют в связи с тем, что Россия и Китай наложили вето на их проект резолюции о работе погранпереходов, через которые в Сирию доставляется трансграничная гуманитарная помощь.

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов («Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям») на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. За резолюцию проголосовали все остальные 13 членов СБ ООН. Мандат действия КПП истекает 10 июля.

«Подавляющее большинство членов Совета согласны с таким (изложенным в резолюции Бельгии и Германии – ред.) подходом. Мы глубоко сожалеем, что из-за вето двух постоянных членов сегодня не удалось продлить эту важную «линию жизни», — сказано в заявлении постпредств Бельгии и Германии.

Между тем в нем говорится, что блокировка не уменьшает решимость двух государств. Авторы пишут, что задача двух государств остается прежней: облегчить страдания тех, кто в нуждается в помощи.

«В ближайшие часы и дни мы будем продолжать работать в этом направлении и призываем всех членов Совета Безопасности выполнять свои обязанности в качестве членов этого органа», — отмечается в заявлении.

В свою очередь, США обвинили РФ и Китай в цинизме, стремлении «удушить гуманитарную помощь Сирии» и поддержке Башара Асада.

Как заявила постпред США при ООН Келли Крафт, «Россия и Китай рассматривают Совет Безопасности ООН как еще один инструмент для продвижения своей узкой национальной повестки».

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: «Баб-эс-Салям», «Баб-эль-Хава» (оба на границе САР и Турции), «Эль-Ярубия» (граница САР и Ирака) и «Аль-Рамта» (граница САР и Иордании).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как утверждали российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. «Эль-Ярубия» и «Аль-Рамта» перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.

Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям» Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода — «Баб-эль-Хава».

Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи «задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране». Теперь, по словам постпреда РФ при ООН, «пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182».