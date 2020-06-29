Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 262, четыре человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 256 новых случаях и трех летальных исходах.

По информации института, всего в Германии выявили 193 761 человека, заразившегося коронавирусом. Всего скончался 8961 заболевший, выздоровели примерно 178,1 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 344), Северном Рейне-Вестфалии (42 869) и Баден-Вюртемберге (35 530). В Берлине зарегистрированы 8176 случаев инфицирования.