Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 256, еще три человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 687 новых случаях и шести летальных исходах.

По информации института, всего в Германии выявили 193 499 зараженных коронавирусом, 8957 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 177,7 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 294), Северном Рейне-Вестфалии (42 723) и Баден-Вюртемберге (35 530). В Берлине зарегистрированы 8168 случаев инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.