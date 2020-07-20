Девять человек из одной семьи попали в ДТП во французском Дроме, пятеро детей погибли, четыре взрослых получили серьезные ожоги, сообщает радиостанция France Bleu.

Авария произошла незадолго до 19.00 на трассе в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Автомобиль Renault Scenic слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Внутри было девять человек из одной семьи. Пятеро детей погибли, четверым взрослым удалось выбраться из горящего автомобиля, но они получили серьезные ожоги и находятся критическом состоянии.

На место происшествия выехали более 50 пожарных и три вертолета, чтобы доставить четырех серьезно раненых в больницу.

Расследование обстоятельств происшествия только началось, но первые свидетельства указывают на проблему с тормозами транспортного средства, которая привела к его съезду с дороги.