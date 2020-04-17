Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) им. А.И. Бурназяна Александр Самойлов рассказал, для чего нужно носить медицинские маски Об этом в пятницу, 17 апреля, передает телеканал РЕН ТВ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом.

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