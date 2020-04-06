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Заражение коронавирусом COVID-19 от домашних животных невозможно, заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Проскочила информация, что кошки и собаки переносят коронавирус, и ветеринары хватаются за голову, а некоторые особо впечатлительные пошли усыплять (домашних животных. — Прим. ред.)», — напомнил эксперт.

Никифоров пояснил, что кошки не болеют COVID-19, у них есть "свои коронавирусы", которые людям не передаются.

Ранее Общество по охране дикой природы (WCS) сообщило о инфицировании коронавирусом тигрицы в зоопарке в Нью-Йорке. Предполагается, что хищника мог заразить ухаживающий за ним работник.

Исследование ученых Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института показало, что кошки восприимчивы к COVID-19. Представитель антикризисного штаба Бельгии по борьбе с распространением коронавируса в конце прошлого месяца заявил, что в стране зафиксировали случай передачи инфекции от хозяина к кошке. Еще один случай заболевания COVID-19 обнаружили у кошки в Гонконге, хозяина питомца госпитализировали с симптомами инфекции.

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