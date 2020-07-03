Посол Финляндии в России Микко Хаутала, который с 1 сентября переедет в Вашингтон, сомневается в правдивости цитаты в мемуарах экс-советника Белого дома Джона Болтона о том, что американский президент Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью РФ.

Нынешний посол Финляндии в России Микко Хаутала назначен послом в США. В Москве он был в качестве главы миссии с 2016 года.

«Да, я сам видел эту цитату Болтона — но не думаю, что это правда. Это ерунда. Во-первых, Трамп посетил Финляндию в первый раз, если я не ошибаюсь, в 1992 году. И я думаю, что тогда у него не осталось впечатления, что он посетил Россию. Три года назад, когда мы отмечали столетие нашей независимости, он также устно поздравил Финляндию и финнов с этим юбилеем в ясных и четких формулировках, которые позволяют сделать вывод, что он знает, о чем говорит. В конце концов, он принимает президента Ниинистё в Овальном кабинете — а российских губернаторов я там пока не видел. То есть я на 100% уверен, что он в курсе того, с кем встречается. И на основе нашего опыта ведения переговоров с президентом США никаких сомнений у нас не осталось», — отметил посол в интервью газете «Коммерсант», которое будет опубликовано в печатной версии газеты в пятницу.

Газета Helsingin Sanomat накануне саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в 2018 году публиковала большой материал о первом визите миллиардера Трампа в Финляндию в 1992. Трамп приезжал в Финляндию в поисках верфи для строительства плавучего казино Trump’s Atlantic City.

В июне газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, которая на тот момент только готовилась к публикации, сообщила, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России.

В МИД Финляндии тогда отказались от комментариев, а пресс-секретарь финского президента Йоуни Мёлся заявил Mpravda.com, что не может комментировать книгу, которую не читал, но заявил, что «Финляндия является независимым государством и будет оставаться таковым».

Позже Трамп обвинил своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге он соединил «вранье и выдуманные истории», задача которых — выставить Трампа в плохом свете.