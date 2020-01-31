СПОРТ

В финале Australian Open серб Новак Джокович сыграет с австрийцем Тимом

16:56 31/01/2020

Австриец Доминик Тим вышел в финал первого в этом сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open. В полуфинальном поединке он оказался сильнее спортсмена из Германии Александра Зверева, сообщает «МИР 24».

Матч продолжался 3 часа 42 минуты и завершился в четырех сетах – 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

В главном матче Открытого чемпионата Австралии Тим, который занимает пятое место в рейтинге ATP, в воскресенье сразится со второй ракеткой мира и действующим победителем турнира Новаком Джоковичем. Сербский теннисист ранее в другом полуфинале одолел швейцарца Роджера Федерера.

Добавим, что у женщин финальный поединок состоится в субботу. В нем сыграют американка София Кенин и спортсменка из Испании Гарбинье Мугуруса.



