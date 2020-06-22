Более тысячи пациентов, в том числе 475 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1065. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1025. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 475. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 27. В ОРИТ: 155. На ИВЛ: 49", — написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 63 человека, поступило 82.

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