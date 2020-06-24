Более тысячи пациентов, в том числе 427 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 24.06.20. Всего на лечении: 1092. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1049. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 427. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 23. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 50", — написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 118 человек, поступили 115.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.