Тысяча пациентов, в том числе 425 — с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 02.07.20. Всего на лечении: 1000. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии — 958, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ — 425; в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц — 21; в ОРИТ -150; на ИВЛ — 42", — написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки из больницы выписаны 89 человек, поступили 49.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.