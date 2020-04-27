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Пик «продуктовой паники» и ажиотажного спроса в Москве пройден, заявили в управлении Федеральной антимонопольной службы по столице.

Аналитика показала, сообщили в пресс-службе управления, что ценовая ситуация на рынке социально значимых продовольственных товаров стабильна, скачкообразного роста цен не наблюдается.

«Динамика поступления сообщений от жителей Москвы показывает, что пик продуктовой паники и ажиотажного спроса пройден», — говорится в заявлении.

Там отметили, что, согласно данным ежедневного мониторинга, продукты питания в столичных магазинах экономически и физически доступны, дефицита не наблюдается.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на данные о завышении цен на социально-значимые товары.

В начале апреля Генеральная прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на продукты, в том числе на корень имбиря, чеснок и лимоны.

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