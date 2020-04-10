В России нет объективных причин для роста цен на продукты питания. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.

«В стране нет объективных экономических причин для роста цен на большинство продовольственных товаров, сейчас у нас может быть одна проблема — ажиотажный спрос, который может приводить к созданию дефицита и росту цен», — приводит ТАСС слова Тенишева.

Он добавил, что ФАС будет проводить антимонопольные расследования по жалобам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на повышение поставщиками отпускных цен.

Накануне, 9 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.

Несколько дней назад ФАС сообщила о получении жалоб на рост цен широкого спектра товаров из-за распространения коронавируса. Речь идет о гречке, сахаре, овощах и фруктах.

В конце марта руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство выявило картельные соглашения на рынке гречневой крупы, в связи с чем цены на нее в России резко выросли.